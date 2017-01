El delantero de Navarra no está a gusto en el Getafe ya que no cuenta para Pepe Bordalás y tan solo ha disputado 7 encuentros. Por esto, el jugador quiere salir del club madrileño y novias no le faltan para ello: Almería, Numancia y Mirandés quieren incorporarle en los días que restan de mercado invernal.

Tal y como informa El Desmarque, estos 3 conjuntos están interesados en Kike Sola, pero el que más empeño ha puesto ha sido el Mirandés. Además, el Getafe ha recibido un par de ofertas de clubes extranjeros, aunque salir de España no es una opción que le guste al delantero navarro.