Kylian Mbappé estuvo en los planes del Manchester City, pero optó por rechazar la proposición inglesa. En una entrevista a L’Equipe, el francés asegura que le gusta mucho Guardiola como entrenador y lo compara con Unai Emery, asegurando que son similares.

Sobre el catalán dijo que «es realmente un entrenador que respira fútbol, ganó en todas partes. El entrenador Emery, también habla mucho sobre el juego. Me encanta los entrenadores que hablan de fútbol. Porque eso es lo que nos preocupa. Ambos entrenadores tienen una pasión por el fútbol que va más allá de su trabajo. Es agradable trabajar con gente así». Aunque decidió no ir al Manchester City, la promesa francesa quiso puntualizar que «no he dicho que no a Guardiola, dije que no al Manchester City»