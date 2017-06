El futuro de Carlos Bacca ha dado mucho que hablar en Italia. A sus 30 años el punta colombiano tiene tres años más de contrato con el AC Milan, pero aun así se ha especulado con su marcha tras no ser uno de los mejores cursos deportivos desde su llegada al fútbol europeo, con 13 goles en 32 partidos en una campaña bastante irregular.

Sin embargo, el cafetero ha roto su silencio en el diario colombiano El Heraldo, para esclarecer su futuro. «Estoy tranquilo, estoy feliz en el AC Milan. Quiero aprovechar esta oportunidad, todavía tengo contrato por tres años más. No me marcho, me quedo en Milán», ha sentenciado Bacca, con el fin de poner fin a los rumores que hablan de su salida del conjunto rossonero o quien sabe si para encarecer la operación para aquel club que quiera llevárselo.