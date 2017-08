Uno de los jugadores con posibilidades de abandonar el AC Milan este verano es Gabriel Paletta, defensa de 31 años que es internacional con Italia. Este jugador interesa mucho a la Lazio, de acuerdo con los últimos rumores, por eso su representante acaba de ser cuestionado por estas informaciones.

«Estamos hablando de un gran club, pero de momento no hemos hablado nada. No me han preguntado por él, pero habrá que ver si al jugador le gustaría venir. Hablamos por ahora de un año de contrato, esta es la situación, esperaremos a ver qué sucede», afirmó Martin Guastadisegno en declaraciones a TuttoMercato.