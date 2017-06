Mino Raiola, agente de Gianluigi Donnarumma, ha aprovechado su paso por Sky Sport para justificar la decisión del meta italiano de no ampliar su compromiso con el AC Milan y para, de paso, atacar con dureza a los dirigentes de una entidad a la que acusa de no haberse comportado correctamente con su cliente.

«No tengo nada contra el Milan, pero la elección está tomada. Amenazar a un jugador con quedarse en la grada un año es mobbing. Yo asumo el 100% de la responsabilidad sobre la no renovación. No tenemos acuerdo con ningún otro equipo (...) Donnarumma ya tenía ofertas con 14 años, si hubiera querido irse, lo podría haber hecho ya. Es una cuestión de forma. Había un ambiente muy hostil. Hemos tomado una decisión que no estábamos preparados para tomar. No es por dinero», espetó.