Antonio Adán ha pasado hoy por sala de prensa, y además de analizar la actualidad del Real Betis ha hablado del pasado mercado estival. De forma que el portero de 30 años ha reconocido que tuvo ofertas para abandonar el cuadro verdiblanco, si bien decidió seguir.

«Todos los veranos hay opciones. Mi prioridad siempre ha sido el Betis y como jugador que tiene contrato lo he remitido al club, que es el que se tiene que poner de acuerdo para una venta. He remarcado que no iba a hacer movimientos para salir y como veis, en septiembre, estoy aquí», afirmó el cancerbero.