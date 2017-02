El técnico español pasó un mercado invernal bastante movido ya que su futuro estaba en el aire ya que amenazó con marcharse si el club vendía a Gaston Ramírez: «Estaba trabajando para llevar a Ramírez al Leicester, ya que Ranieri y Macia lo querían. Fue una batalla con el Middlesbrough, ya que el entrenador dijo que si Gaston salía él también se iría», aseguró el representante del jugador, Pablo Bentancur.

Además, tal y como apunta As, Aitor Karanka no ocultó su frustración en rueda de prensa tras el mercado invernal: No critiqué a la junta ni al club, sólo estaba mostrando mi frustración. «No puedo venir aquí para decir que estoy muy contento cuando tuve tres objetivos -Robert Snodgrass, Jesé Rodríguez y Bojan Krkić- y perdí los tres. Si tengo frustraciones no las puedo ocultar», explicó el técnico español