El futuro de Jesé Rodríguez está fuera del PSG, porque no está entrando en los planes de Unai Emery y además acaban de llegar Julian Draxler y Gonçalo Guedes. Y de acuerdo con las últimas informaciones parece que el canario pondrá rumbo al Middlesbrough inglés, entrenado por Aitor Karanka.

Precisamente al técnico le han cuestionado ahora acerca del atacante y en rueda de prensa ha admitido su interés: «Es un gran jugador, he trabajado con él y conozco lo bueno que es. Su siguiente movimiento va a ser importante y espero que podamos convencerlo finalmente».

AK: "Jese Rodriguez is a player I have worked with and I know how good he is. His next move is important and I hope we can convince him."

— Middlesbrough FC (@Boro) 26 de enero de 2017