El técnico vitoriano, ex jugador del Real Madrid, Aitor Karanka, abandonó el banquillo Middlesbrough inglés el pasado marzo. Desde que dejó el Boro, el vasco no ha vuelto a entrenar pero ha sido sondeado por varios equipos, entre los que según el diario As, está el Deportivo Alavés.

La opción de Karanka con el Alavés va cogiendo fuerza, aunque el que fuera segundo de Mourinho en el Real Madrid no quiere dar pasos en falso y tiene varias propuestas sobre la mesa. Muchos clubes con aspiraciones de regresar a la Premier League quieren ponerse en manos de el vitoriano para llevar a cabo su tan deseado cometido, algo que ya logró con el Middlesbrough. Estos candidatos a hacerse con sus servicios, son el Leeds United, el Wolverhampton y los recién descendidos Hull City y Sunderland, aunque también suena en otras Ligas. El deseo de Karanka es permanecer en Europa, y el equipo de su ciudad natal estaría encantado de contar con él la próxima campaña.