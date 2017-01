El técnico del Middlesbrough quiere reforzar el ataque de su equipo de cara a la segunda parte de la temporada ya que son el segundo equipo menos realizador con 17 goles y solo cuenta con Álvaro Negredo en punta. Los elegidos para ello son Gerard Deulofeu y Bojan Krkic, tal y como informa Mirror.

Ambos futbolistas no están teniendo mucho protagonismo en sus equipos y buscan una salida durante el mercado invernal. El del extremo del Everton estaba cerca del Milan pero las negociaciones se han enquistado ya que los italianos no quieren opción de compra al final de la misma. Mientras que el atacante del Stoke City interesa al Valencia, aunque la difícil situación que atraviesa el club no convence al español.