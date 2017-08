Vinculado últimamente con clubes de la talla de AS Mónaco o Borussia Dortmund, el talentoso atacante danés Kasper Dolberg (19 años) ha aprovechado las preguntas del portal Goal para dejar claro que no tiene intención de abandonar la disciplina del Ajax de Ámsterdam.

«Mi futuro está en Ajax. He jugado sólo una temporada aquí y siento que todavía tengo mucho que dar por este club. Mi nombre no tiene que estar asociado con AS Monaco o Borussia Dortmund. Me quedo al 100 por cien en el Ajax», espetó.