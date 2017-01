Asier Garitano ha establecido como prioridad incorporar a un interior derecho durante el mercado invernal. El técnico del conjunto del sur de Madrid tan solo cuenta con Omar Ramos y Darwin Machís, por lo que se pusieron el objetivo de incorporar a Juan Villar, jugador del Valladolid.

Tal y como informa As, ya ha habido un acercamiento entre clubes pero no ha llegado a buen puerto ya que la oferta del Leganés es de 300.000 € y el conjunto pucelano pide 800.000 €, una cifra que el club pepinero no va a alcanzar ya que Juan Villar finaliza contrato en junio de este mismo año. A pesar de esto, los dirigentes del club madrileño no descartan que se pueda cerrar la operación en lo que queda de mes.