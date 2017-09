Con motivo de la visita del Real Madrid al Deportivo Alavés este sábado, el cuadro vitoriano ha emitido a través de sus redes sociales una entrevista a Enzo Zidane. El jugador francés está cedido por el cuadro blanco para esta temporada en Mendizorroza, y ha hablado de su padre, el conjunto merengue y de su ídolo.

«Desde que tengo ocho años juego en el Madrid, he pasado por todas las categorías y ahora tocaba irse de ese confort, siempre vivir las mismas cosas y las mismas personas en etapas distintas. Tengo la suerte de estar en un club que me ha acogido muy bien, que me ha ayudado en todo momento en Vitoria y lo estoy viviendo bien», afirmó el futbolista.

Además de alabar a su padre ha tenido palabras de elogio para Luka Modric: «Referente futbolístico como ejemplo siempre he tenido a mi padre. Era un gran futbolista, siempre me he fijado en él en muchas cosas y ese sería mi referente. Pero de jugadores más actuales sería Modric. Modric es un jugador que admiro mucho y tiene algo distinto que hace que el fútbol sea bonito. He tenido la suerte de compartir vestuario con él de aprender mucho de él, y de todos porque son grandes jugadores».