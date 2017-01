El futbolista francés está cuajando una gran temporada en el club de Vitoria y ha despertado el interés del Olympique de Marsella. Algo que no le extraña a Sergio Fernández, director deportivo del club: «No me extraña que el Marsella esté interesado. Ni me extrañaría que los grandes clubs ingleses o alemanes como el Bayern se posicionaran por él este próximo verano».

Pero el futuro de Theo Hernández, cedido por el Atlético de Madrid no está lejos del Alavés hasta el mercado estival: «Voy a decirlo una vez más, es imposible que deje el Alavés este invierno», por lo que el sueño de Andoni Zubizarreta queda frustrado.