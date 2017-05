Ayer por la tarde veíamos cómo desde Turquía informaban de un acuerdo para el posible fichaje de Enes Ünal por el Valencia. El delantero de 20 años llegaría cedido desde el Manchester City, tras haber participado en 32 encuentros (18 goles) esta campaña durante su cesión en el Twente.

Por ese motivo Súper Deporte ha hablado con el representante del jugador, Batur Altiparmak, el cual no ha dudado en desmentir estas especulaciones: «No es cierto. Hasta el momento no he hablado con el Valencia CF sobre Ünal. No sé de donde han podido salir esas noticias».