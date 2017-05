Tras una magnífica temporada con la UD Las Palmas, en la que ha anotado 8 goles en 37 partidos, Roque Mesa vuelve a ser un jugador codiciado de cara al mercado de fichajes, ya que es pretendido por equipos como el Sevilla. Pero desde su escuadra, su presidente Miguel Ángel Ramírez ha querido descartar su salida en declaraciones a ABC de Sevilla.

«Roque Mesa no va a ir al Sevilla. Lo explico. Ya el verano pasado no pudo pagar los diez millones que pedimos por el futbolista. Y ahora su precio es de 20 millones, por lo que el Sevilla no es un potencial comprador de Roque… podrán pagarlo en China o en Inglaterra, pero no el Sevilla. Y ya estamos rebajando lo que marca su cláusula (30). Él se ha confirmado como un gran futbolista. Sinceramente, creo que el mercado de Roque está fuera de España», afirmó el dirigente.