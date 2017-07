Alessio Cerci ya no es jugador del Atlético de Madrid y tras su paso por España, ha valorado su tiempo en el conjunto colchonero. Tras cuatro años a las órdenes del Cholo Simeone, solo llegó a disputar 11 partidos, marcando un gol y dando una asistencia.

Asegura que la experiencia fue nefasta y que se arrepiente de haber tomado la decisión de ir al Atlético. «Si pudiera volver atrás no iría al Atlético, es una elección que costó mucho. Perdí tanto a nivel humano... el cariño de muchos fans de Turín, que me querían y que me dijeron que era mala mi elección de ir a España. Yo quería jugar la Champions. Yo quería dar un salto en mi carrera y en lugar de ello...». Tras cuatro años vuelve a Italia, el país en el que causó sensación y donde mejor ha rendido el futbolista.