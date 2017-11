El centrocampista de 29 años ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo en la que ha hablado muy claro sobre su futuro y, aunque asegura querer seguir con el Girona, no cierra la puerta a otros clubes: «Quiero jugar en Primera, y si puedo hacerlo en el Girona mejor. Aquí ya llevo cuatro temporadas y me siento muy querido siendo el capitán, pero al final esto es la élite y no nos podemos centrar y pensar en tan solo un equipo».

Alex Granell está realizando una gran temporada y de ahí que la intención del equipo albirrojo sea renovarle, pero de momento no hay nada hecho y el jugador termina contrato el próximo 30 de junio y dice que el acuerdo está lejano: «Tengo la certeza de que acabó contrato este año con el Girona. Me he formado aquí y me hace una ilusión especial seguir vinculado al club de mi vida, pero es obvio que mi máximo deseo es seguir jugando en Primera División [...] Con el club nos hemos reunido una vez, pero estamos lejos de tomar una decisión».