El delantero sueco está cerca de fichar por el Real Madrid a cambio de 10 M€, según ha informado Aftonbladet. El ’Ibrahimovic negro’, como le apodan en su país, está deslumbrando al mundo a pesar de su corta edad y el conjunto blanco se ha adelantado al resto de grandes de Europa que querían hacerse con sus servicios.

Eso sí, en una entrevista publicada en Fotbollskanalens podcast Lundh, Alexander Isak se ha declarado fan de Messi y de otros futbolistas del FC Barcelona: «Me gusta Messi, por supuesto. Neymar me gusta, me gusta Pogba. De pequeño me encantaba ver a Ronaldo, el gordo; Henry y Ronaldinho. Me gustaban mucho».