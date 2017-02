El delantero del Olympique de Lyon ha abierto la puerta a una salida durante el próximo mercado estival y vería con buenos ojos recalar en el equipo que dirige Luis Enrique: «Creo que este verano es el momento para refrescar mi atmósfera y ver algo más. El Barcelona es un gran club, sería un sueño. Si esto pasara sería estupendo, pero no con esto estoy diciendo que le quitaría el sitio a Luis Suárez. Me encantaría jugar en el Barcelona».

Tal y como recoge As, el FC Barcelona ya se interesó en Alexandre Lacazette el pasado verano, pero este decidió no recalar en el club azulgrana ante la previsible falta de minutos: «Yo tuve una oferta pero estaba centrado en mi equipo. En el Barça no tenía sitio y no podría jugar con cierto ritmo. Este equipo tiene tres extraterrestres arriba»