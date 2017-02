Autor de 21 goles en 25 encuentros esta temporada, Alexandre Lacazette es el gran referente ofensivo del Olympique de Lyon y todo apunta a que puede ser uno de los grandes protagonistas del próximo mercado estival. Porque el delantero tendrá muchas novias y de hecho hoy en rueda de prensa ha admitido que podría salir.

«En cuanto a una salida, dependerá de los equipos que vengan. ¿Si tengo disponibilidad para partir? Yo la tengo, pero si no es para progresar no sucederá nada», ha afirmado el delantero de 25 años. Sus números mejoran en cada campaña así que sería raro que no tenga importantes pretendientes.