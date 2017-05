Es el gran objetivo del Atlético de Madrid si finalmente puede fichar porque el TAS sigue sin haberse pronunciado todavía. Pero Alexandre Lacazette, cuyo futuro parecía estar por ahora lejos del Olympique de Lyon, acaba de enfriar las especulaciones durante una rueda de prensa con la selección de Francia.

«Creo que he llegado a un punto de mi carrera que debe ser un punto de inflexión. No excluyo ninguna posibilidad y aunque estoy en Lyon puedo ir a otro lugar. Pero no hay nada firmado, nada oficial. Creo que puedo salir pero no he dicho que lo vaya a hacer», ha explicado el delantero. Quizás la decisión del TAS sea clave para su futuro.