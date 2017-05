Como se esperaba después de que solamente hubiera disputado 4 encuentros esta temporada, Álvaro Arbeloa no seguirá defendiendo los colores del West Ham el curso que viene.

El defensa firmaba el pasado verano por un año con los hammers, que hoy han confirmado su salida junto a las de Gokhan Tore y Jonathan Calleri.

