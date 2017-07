El salmantino Álvaro Arbeloa pasó anoche por el programa El Chiringuito de Mega y dio a conocer los motivos que le han llevado a tomar la decisión de poner punto y final a su larga carrera deportiva. «No quería jugar en China o Estados Unidos. No juego al fútbol por dinero. He sido honesto conmigo mismo», explicó.

Además de aludir a su complicada relación con Gerard Piqué -No me iría a comer con Piqué, indicó-, el exinternacional se refirió a su salida del Real Madrid y la buena sintonía que siempre ha mantenido con José Mourinho. «Pocos pueden decir que tuvieron una despedida como la mía. Hay que saber decir adiós. No quise aprovecharme de la situación. Defender al Madrid tiene un coste personal alto. ¿Mourinho? Admiro la profesionalidad, el trabajo y la nobleza de José Mourinho. No ganamos con Mourinho todo lo que teníamos que haber ganado. Nos devolvió el espíritu competitivo. Defender a Mourinho me ha salido barato. Lo volvería a hacer», espetó.