El técnico del Juvenil A del conjunto blanco se ha proclamado recientemente campeón del Torneo de Al Kass en Doha y, en declaraciones para As, asegura que se ve preparado para hacerse cargo de un reto más grande: «Es algo que no sabes hasta que no te dan la oportunidad. Pero por ilusión, ganas y conocimientos no creo que tuviera ningún problema en coger a un primer equipo. Soy un entusiasta de este deporte y mejoro cada día».

El sueño de Álvaro Benito es que ese primer equipo sea, algún día, el Real Madrid. Una posibilidad que ahora mismo ve muy lejana: «Tengo que ir paso a paso, es algo que no me quiero plantear. El tiempo lo dirá… Llegar hasta ahí es algo muy complicado».