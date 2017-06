Otro de los que ha hablado tras el partido de la final de la Liga de Campeones ha sido Álvaro Morata, delantero del Real Madrid que ha tenido minutos en la segunda parte. El canterano ha mostrado su felicidad por el resultado del encuentro y ha hablado también de su futuro, ya que los rumores lo colocan lejos del cuadro blanco.

«No sé ni qué decirte. Volver al Madrid y ganar la Champions es increíble. No sé, no depende tanto de mí. Soy feliz aquí, mi sueño es estar aquí, acabamos de ganar la Champions y no pienso en otra cosa que celebrarlo. Lo único que he hecho es jugar, entrenar, disfrutar con mis compañeros y no depende de mí… Tenemos partidos de la selección, después ya veremos. Va a ser un verano precioso, me caso, he ganado dos títulos. Y a pensar en otras cosas», afirmó el delantero.