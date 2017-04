A sus 25 años Ander Capa se ha asentado como una pieza fundamental del Eibar, equipo para el que suma 32 encuentros esta campaña. Fue relacionado con el FC Barcelona cuando buscaban los catalanes un recambio para Aleix Vidal, y también es pretendido por el Athletic de Bilbao.

En palabras que recoge Deia, el jugador ha comenzado hablando del equipo rojiblanco: «Es el equipo que, como se suele decir, llevo en el corazón. Es lo que me han inculcado mis padres desde pequeño. Es un equipo que sabe muy bien a lo que juega y los tres de arriba andan muy bien. Tanto Williams, con su velocidad, como Muniain, que está ahora pletórico; y qué decir de Aduriz, que cada año está mejor».

Por otro lado ha hablado de las informaciones que lo vincularon al conjunto catalán, al que no pudo ir porque la escuadra armera no lo dejó salir: «Es bonito que un equipo grande se fije en ti y haya tenido interés. Obviamente, uno no le puede decir que no al Barcelona».