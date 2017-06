André Silva se convertirá en el cuarto fichaje estival del AC Milan. El delantero luso ya ha aterrizado en la capital lombarda y se ha sometido a los pertinentes reconocimientos médicos que resultan indispensables para estampar su firma en el contrato que le vinculará con la entidad rossonera.

El punta, de 21 años, viene de completar una notable temporada con el Oporto (21 goles en 42 partidos) y se enfrentará al enorme reto de liderar el ataque de una escuadra que, tras varios años más bien mediocres sueña con recuperar su espacio en la élite europea.

Exclusive: @andrevsilva19 ​was put through his paces at Milanello!

Esclusiva: primi test a Milanello per André Silva! pic.twitter.com/XzpyNEpuCT

— AC Milan (@acmilan) 12 de junio de 2017