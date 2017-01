El centrocampista italiano ha concedido una entrevista a La Repubblica en la que asegura que aún le queda fútbol en las botas y que quiere seguir ligado a este tras su retirada: «De momento no pienso en retirarme, quiero disfrutar y estar bien. Cuando lo deje algún día seguiré ligado al fútbol ya que tengo mucha pasión, me gusta verlo y hablar de ello».

Eso sí, Andrea Pirlo no ha aclarado el cargo que le gustaría tener en el futuro: «Dirigente, entrenador... quién sabe. No puedo saberlo aún. A mí me apasiona el fútbol, el fútbol es mi vida», aseguró el italiano.