«Posibilidad siempre la hay. Es una cuestión de valorarlo todo. No estoy diciendo que vaya a renovar o que no. He llegado a esta situación condicionado por cómo ha ido la temporada, por cómo se ha movido todo y he aprendido a valorar las cosas. Ya dije hace semanas que en el momento que tenga que salir de aquí no va a acabar en confrontación entre Iniesta y el club. Siempre vamos a buscar lo mejor para todos. Mi intención, mínimamente, es cumplir el contrato que tengo y eso es lo que quiero hacer».

Estas declaraciones son de Andrés Iniesta, que ha hablado para los micrófonos de RAC1 y ha vuelto a dejar su futuro en el FC Barcelona en el aire, toda vez que acaba contrato en 2018. El manchego se ha referido además a la posibilidad de que Ernesto Valverde sea el entrenador azulgrana el curso que viene.

«Si el entrenador es finalmente Ernesto Valverde, pues, le desearé toda la suerte del mundo. Si es él es que está capacitado para estar aquí. Los equipos en los que ha estado la opinión generalizada es que sabe a lo que juega el equipo y sabe cómo se juega. Es un entrenador que conoce lo que hay aquí y si es así, si es él el escogido, le desearé toda la suerte del mundo e intentar transmitir en el equipo todo lo que él quiere», afirmó el capitán culé.