Ángel Correa no se moverá del Atlético de Madrid, según afirma el diario AS, aunque el jugador argentino ya habría transmitido con anterioridad al club su deseo de salir en busca de minutos. No obstante, debido a la sanción FIFA, el Atlético no se puede permitir dejar ir a un jugador del perfil de Correa y así se lo ha hecho saber al jugador. Le han asegurado que seguirá creciendo en minutos y que tendrá un papel importante bajo las órdenes de Simeone.

Además el jugador ya no ocupará plaza de extracomunitario en la plantilla del Atlético, ya que ha obtenido la nacionalidad española. Finalmente el jugador se quedará y solo una oferta que pague su cláusula de rescisión haría que las cosas cambiasen.