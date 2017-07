Antoine Griezmann ha concedido una entrevista a la revista FourFourTwo en la que ha hablado de lo ocurrido este verano en torno a su posible salida del Atlético de Madrid. Ha negado haber telefoneado a José Mourinho para explicarle que se quedaba en el Atlético y ha dicho que «fue mi decisión y se lo comuniqué al club. Eso es todo. Me he quedado en el Atlético principalmente por la prohibición que tiene el club para fichar. El club me necesita ahora más que nunca y sentí que tenía que quedarme. Sería sucio salir. No hubiera sido yo mismo si abandono el club de esa manera».

También quiso ser honesto y comentó que «jugaré en el Atlético la próxima temporada y después ya se verá. Ahora sólo pienso en el Atlético. Es absurdo hablar de algo que está a más de un año».