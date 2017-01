El delantero francés ha vivido su mejor año el pasado 2016 y esto ha despertado el interés de grandes equipos de Europa. Pero el ’7’ del Atlético de Madrid tiene contrato hasta 2021 con el club rojiblanco y se encuentra a gusto en la capital de España, por lo que no quiere saber nada de los rumores.

En una entrevista con el diario As, Antoine Griezmann ha asegurado que no le gusta que le pregunten por dónde jugará en el futuro: «No me agradan las preguntas sobre mi futuro porque a jugadores como Cristiano, Messi o Bale no se les pregunta por lo que va a suceder el año que viene y por dónde van a estar o dónde van a jugar. Por eso no me gusta que me lo pregunten a mí tampoco. Estoy feliz y disfrutando en el Atlético, no me pregunten más por mi futuro».