Por su condición de exjugador de AC Milan y Real Madrid, el delantero italiano Antonio Cassano parece una voz más que autorizada para hablar sobre el futuro de Gianluigi Donnarumma, arquero que ha optado por no ampliar su compromiso con el cuadro rossonero y que podría terminar recalando en el cuadro de Concha Espina.

«Es una situación complicada. En su lugar, me gustaría permanecer en Milán. Se lo debe por agradecimiento a los rossoneri, pero por otro lado, si está llamando el Real Madrid no puede decir que no. Si va a permanecer en el Milan, sería algo bueno para el fútbol italiano», aseguró en declaraciones que recoge el diario As.