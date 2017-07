Nuevo giro inesperado en el futuro de Antonio Cassano. Tras anunciar varias veces durante este mes que se retira, ahora asegura que nunca se planteó esa opción ni que tampoco salieron esas palabras de su boca. Podría seguir jugando al fútbol. «Cuando hablé con el Verona nunca dije que me fuera a retirar. Desafío a cualquiera a argumentar lo contrario. Se han escrito muchas cosas, pero la verdad es esta. Yo asumo la añoranza de mi familia. Seguro, quiero seguir jugando, tengo algunas ideas pero ninguna oferta».

También aseguró que quien le quiera, tendrá que hablar con él, ya que no tiene representante y que «si en septiembre no tengo ofertas, me voy a casa».