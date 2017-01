El Consejo de la FIFA ha decidido, este martes, aprobar por unanimidad un cambio en el sistema de participación del Mundial 2026. Este fue promovido por Luis Figo y defendido por Gianni Infantino y constaría de 16 grupos de 3 equipos cada uno del que se clasificarían los dos primeros a dieciseisavos de final.

De los 48 participantes, 16 serán europeos, 9+1 africanos, 8+1, asiáticos, 6+1 sudamericanos y uno de Oceanía -dependiendo de las eliminatorias directas-. Otro cambio que se ha aprobado es, en caso de empate, solo habrá prórroga en las semifinales y la final y que en el resto de eliminatorias se decidirá directamente por penaltis.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.

— FIFA Media (@fifamedia) 10 de enero de 2017