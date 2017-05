Según la información del diario Mundo Deportivo, el jugador turco del FC Barcelona, Arda Turan, pese a tener la final de Copa del Rey todavía por delante en el calendario para cerrar esta temporada, habría vaciado ya su taquilla personal del Camp Nou tras el pasado último partido de Liga ante el Eibar.

Este acto no viene a significar otra cosa que la inminente salida del cuadro culé por parte del futbolista. El centrocampista de 30 años parece tenerlo claro, y ofertas no le van a faltar, sobre todo procedentes de la nueva potencia del fútbol mundial el fútbol chino, desde donde ya hubo una propuesta este mismo curso de 18 M€ al año para el ex del Galatasaray y 30 M€ para el combinado catalán por el traspaso. El otomano tiene contrato hasta 2020 todavía, y llegó a la entidad azulgrana a cambio del pago de 34 M€ al Atlético de Madrid.