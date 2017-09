Arsène Wenger ha hablado en rueda de prensa previa al partido del fin de semana y se le ha cuestionado por el futuro de Jack Wilshere después de que este haya vuelto a los terrenos de juego un año después.

El técnico francés dijo que «lo he dicho muchas veces, pero se trata de si puede mantenerse en forma o no. Él es un hombre del Arsenal». Sobre su futuro aseguró que «no hemos hablado de ello porque pensamos que al comienzo de la temporada tendríamos que ver cómo evoluciona y qué tipo de influencia puede tener en el equipo durante toda la temporada».