El todavía técnico del Arsenal, a pesar de tener un incierto futuro en los gunners, ha hablado e rueda de prensa, según publica Sky Sports, admitiendo sentirse arrepentido por la situación del delantero español, Lucas Pérez, al que fichó el pasado verano tras una temporada brillante en el Deportivo de la Coruña.

«Es un delantero de primer nivel, pero no he podido darle los minutos que él quería y que se merecía. Lo confieso, me siento un poco culpable por lo que ha tenido que vivir. Si sigo siendo el entrenador del Arsenal me encantaría que se quedase, de todos modos tenemos que sentarnos a ver si realmente tiene opciones de seguir y ser importante para el equipo», explicó el entrenador francés.