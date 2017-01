El entrenador del club de la capital de Italia se ha mostrado resignado por las negociaciones que ha intentado su equipo durante el mes de enero: «Las situaciones cambian. Feghouli era una posibilidad, pero, cuando se deslizó que interesaba a la Roma, jugó, marcó y ya no aceptan una cesión. Quisimos a Rincón, pero se adelantó la Juventus».

Además, Luciano Spalletti descartó la llegada de Charly Musonda ya que cree que aún no está preparado: «Musonda no cuenta. Necesita experiencia y no es fácil», declaró el entrenador italiano, según recoge Il Corriere dello Sport.