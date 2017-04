El pasado verano Aymeric Laporte rechazaba una gran oferta del Manchester City y se quedaba en el Athletic de Bilbao mejorando sus condiciones. El central de 22 años sigue siendo uno de los pilares defensivos del cuadro rojiblanco, con el que suma 37 encuentros esta temporada.

Anoche tras caer derrotado con su equipo en Villarreal, fue cuestionado en la Cadena SER por su futuro y dejó unas declaraciones un tanto confusas: «Bueno bueno, ya se verá, pero ahora no me pongas en un compromiso». Hace tiempo que los rumores no lo alcanzan pero, ¿volverán ahora tras estas palabras?