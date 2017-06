Youssuf Diarra es un jugador africano, concretamente de Malí, que pasó unas pruebas el pasado mes de febrero en Lezama. El todavía jugador de la Txantrea, conjunto convenido con el Athletic Club, cautivó a los técnicos. y tiene muchas opciones de acabar jugando en el club bilbaíno, según apunta La Cantera de Lezama.

El delantero empezará por unirse al Basconia, el tercer equipo de la entidad, poniendo en tela de juicio la peculiar política de fichajes del equipo vasco, ya que no es habitual la aceptación de jugadores que no sean originarios del País Vasco o Navarra o que no hayan militado desde el arranque de su carrera en conjuntos de dichas zonas. En el caso de Diarra, no existe ningún vínculo de esta índole. Aún así en el Athletic parecen convencidos de hacerse con el jugador de Malí en vistas a las expectativas de futuro generadas por el propio jugador en su prueba el pasado invierno.