Vinculado recientemente con clubes de la talla de Borussia Dortmund, Liverpool o Juventus, el delantero vasco Iñaki Williams ha aprovechado su última comparecencia pública para zafarse de los rumores y mostrar su compromiso con el club que le ha catapultado a la fama, el Athletic Club.

«Estoy tranquilo, las cosas las lleva mi repre, estoy muy a gusto y siempre lo he dicho: estoy donde quiero estar. Es un orgullo venir todas las mañanas y estar con mis compañeros y el cuerpo técnico, no tengo intención de cambiar de aires y no me preocupa todo esto que sale (...) Estoy tranquilo, me siento muy a gusto aquí, no tengo intenciones de nada. Te halaga que equipos grandes se interesen por ti, pero estoy en el equipo más grande y deseo hacer carrera aquí», indicó.

Es más, el extremo confió en que su decisión de permanecer vinculado al equipo rojiblanco sirva para evitar la fuga de otros jugadores que también manejan propuestas interesantes. «Los mejores jugadores tienen que estar aquí y los tengo a mi lado, todos queremos permanecer en el Athletic, somos felices. Cambiar de aires es muy complicado y no pienso que ninguno de mis compañeros se quiera marchar, porque estamos muy a gusto», espetó.