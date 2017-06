Kepa no se pone nervioso. Aunque su contrato con el Athletic Club se extingue dentro de una temporada, el talentoso arquero ha aprovechado su última comparecencia pública para asegurar que no está preocupado por el complicado avance de las negociaciones para renovarlo. «Estoy tranquilo. Tengo contrato y un año más en el Athletic, el equipo en el que he estado desde pequeño. Estoy centrado en el Athletic y no me pone nervioso el tema de la renovación», indicó.

El sensacional meta de Ondarroa, que ha sido sin duda una de las grandes revelaciones de la Liga, realizó estas manifestaciones durante la concentración con la Selección de España absoluta, un combinado que también ha sucumbido a sus encantos. «Trabajo para estar aquí y estoy contento. En España hay muy grandes porteros de grandísimo nivel. Me centro en lo mío para volver las veces que sean necesarias», añadió.