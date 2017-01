El guardameta vizcaíno cayó lesionado el pasado domingo frente al Alavés y, tras las pruebas realizadas, se espera que el futbolista esté de baja entre cinco y ocho semanas alejado de los terrenos de juego. Esto supone un gran revés para Ernesto Valverde ya que Kepa Arrizabalga era su guardameta titular en Liga y, tras la salida de Iago Hererrín rumbo al Leganés, tan solo cuenta con Gorka Iraizoz.

De momento, Unai Simón, portero del filial, completará la plantilla. Pero el Athletic de Bilbao quiere recuperar a Álex Remiro, cedido en el Levante, para completar la portería, tal y como apunta As. Eso sí, el equipo granota no quiere dejarlo marchar hasta que no haya encontrado a un sustituto. El Navarro es el guardameta suplente pero el club valenciano quiere contar con dos porteros de garantías por si surge algún problema y se han fijado en Oier Olazabal, del Granada.