Aunque hay quien quiere ver en su reciente desembarco en el filial una especie de paso intermedio para acabar accediendo al banquillo del primer equipo, el técnico Gaizka Garitano ha querido dejar claro que no tomó la decisión de aterrizar en el Athletic Club con esa intención. «No. Esta decisión es el reflejo de que miro al presente. Voy a venir por las mañanas con ganas de entrenar a los chavales. El día de mañana no sé qué pasará», indicó.

De hecho, durante su última rueda de prensa, el preparador se esforzó por justificar el hecho de que haya decidido tomar las riendas de un conjunto de Segunda B tras su periplo en Primera División. «Igual lo más lógico o inteligente era esperar, aunque no hubiera tenido nada de primera división, y meterme en la rueda si echaran algún entrenador. Funciono bastante a impulsos y era importante venir a casa otra vez, entrar en el Athletic otra vez. La razón principal es que voy a hacer lo que me gusta, cada día voy a entrenar a chavales jóvenes que tienen ganas de aprender y yo de enseñar. Lo he visto claro. Si no hubiera venido al Bilbao Athletic no hubiera entrenado en Segunda B. Más que por la categoría es por el trabajo que voy a hacer. Hace tres meses entrenaba en Primera, no hubiera tenido mucha lógica», explicó.