Hoy Iñaki Williams ha comparecido en rueda de prensa para el Athletic Club y entre otras cuestiones ha tenido que responder a varias acerca de los rumores que lo han alejado del Botxo recientemente, y más concretamente en Italia, donde cuenta con varios pretendientes. El atacante ha respondido de forma tajante.

«Estoy en el sitio que quiero estar y me encuentro muy feliz. Ya he dicho varias veces que no tengo intención de cambiar de aires. Me mantengo al margen de lo que se habla de mí y espero estar muchos años aquí. Ahora lo que más me importa es acabar la temporada en Europa», afirmó el goleador.