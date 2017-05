Se esperaba con gran interés la rueda de prensa que hoy ha ofrecido el presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, en la que ha hablado sobre Ernesto Valverde. Acaba contrato el entrenador y es pretendido por el FC Barcelona para suceder a Luis Enrique, pero el dirigente no ha asegurado cuál será su futuro.

«Tenemos experiencia. Con Ernesto estos dos últimos años renovó, estamos pendientes de tener una conversación más concreta. Cada vez es más normal en el fútbol que se den estas situaciones. Mostramos coherencia, y también con el banquillo la hemos mostrado. Me alejo de estas noticias. Nadie me tiene que decir que está interesado en nadie. Me centro en el club. Nosotros no hemos hablando con ninguno. Yo sé en qué club estoy. Ernesto está haciendo muy buen trabajo. Este club siempre tira adelante. En el Athletic lo importante siempre es el equipo, es lo fuerte y no tener miedo. Tenemos que ir todos a una», afirmó el dirigente.

Por otro lado, el dirigente ha confirmado que Gorka Iraizoz no renovará y saldrá del club a final de temporada: «Me reuní con Gorka, le dije que el año no va a continuar con nosotros, le agradecí su comportamiento tanto en el campo como fuera de él. La semana que viene daremos una rueda de prensa conjunta». Además fue cuestionado por el futuro de Kepa, portero titular del equipo: «Soy optimista, Kepa quiere seguir y nosotros queremos que siga. No veo a la gente inquieta, no veo a la gente preocupada por Ernesto ni por Kepa».