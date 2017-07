«Sueño con jugar en la Premier porque los partidos son muy parejos. Me gustaría ir, pero si el Atlético me hace contrato de por vida me quedo. El Atlético me enseño muchísimo desde el día que llegué. Soy un privilegiado de estar en este club. Los rumores de ofertas de pase los tomo con tranquilidad y siempre los hablo con mis representantes».

Estas declaraciones corresponden a José María Giménez, que ha hablado para Direct TV Uruguay acerca de sus planes de futuro. El defensa de 22 años es pieza importante del Atlético de Madrid, aunque no titular indiscutible, de ahí que haya protagonizado recientemente algunos rumores sobre su salida.