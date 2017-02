El delantero colombiano ha comentado, un año después, la situación que vivió en el equipo rojiblanco: «Había una gran expectativa en mí. Tenía un gran apoyo de la dirección, el entrenador... Sin embargo, las cosas empezaron a no funcionar muy bien. Cuando tuve la lesión fue cuando yo estaba empezando a mejorar, a adaptarme».

Además, Jackson Martínez ha asegurado que se sintió decepcionado por el trato que sus compañeros tuvieron hacia él tras su marcha del Atlético de Madrid: «Lo importante es adartarse a un estilo de juego y claramente yo no me adapté. Fue triste cuando me fui, escuchar a los compañeros decir que yo no estaba comprometido con el equipo. que era una cosa extraña. Si hay una cosa que siempre he tratado de hacer es ser profesional al máximo», aseguró en una entrevista para Porto Canal.